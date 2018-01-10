он же e-mail

Сегодня 10 января 2018 года, 18:32

Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании суда

Полиция Одессы проводит проверку по факту заминировании здания Малиновского районного суда. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

«На спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Малиновского районного суда, который находится на улице Василия Стуса, заминировано. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, работники взрывотехнической управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи и психологи», - говорится в сообщении.

Сейчас работников и посетителей суда эвакуировано. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.