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Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании суда

10 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Полиция Одессы проводит проверку по факту заминировании здания Малиновского районного суда. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

«На спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что здание Малиновского районного суда, который находится на улице Василия Стуса, заминировано. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, работники взрывотехнической управления, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи и психологи», - говорится в сообщении.

Сейчас работников и посетителей суда эвакуировано. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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