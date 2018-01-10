Вступил в силу запрет на продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4

С 1 января 2018 года на Украине вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, которое запрещает оборот бензинов и дизтоплива стандарта Евро-4.
Запрет предусматривает любые торговые операции с топливом стандарта Евро-4, отмечает отраслевое издание enkorr.
Соответствующая норма прописана в утвержденном правительством Техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.
За 11 месяцев 2017 года в Украину было поставлено около 240 тыс. т белорусского дизтоплива Евро-4 при общем импорте дизтоплива за этот период 4,8 млн т. В 2017 году импорт дизтоплива Евро-4 осуществлялся также и через порты (точные данные об объеме отсутствуют).
Стандарт Евро-4 допускает содержание серы в бензинах и дизтопливе не более 50 ppm. Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы – 10 ppm.
Напомним, что компания «Укргазвидобування» перешла на производство топлива стандарта Евро-5 еще во второй половине 2016 года, а Кременчугский НПЗ – в начале 2017 года.
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