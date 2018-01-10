Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

Окружной админсуд г. Киева направил в ВС два представления об открытии производства по образцовому делу

Окружной административный суд города Киева направил в Верховный Суд два представления относительно решения вопроса об открытии производства по образцовому административному делу. Первое представление по иску Генеральной прокуратуры Украины, поскольку в производстве Окружного административного суда города Киева находятся административные иски от лиц, которые были уволены с должностей в связи с ухваленнямЗакону Украины «Об очищении власти». Об этом на свей странице в соцсети сообщил председатель суда Павел Вовк.

Второе представление по иску ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» к Государственной авиационной службы, где обжалуются постановления о наложении штрафов в области гражданской авиации за нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины.

Как известно, в статье 290 КАСУ отмечается, что если, например, в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, то суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с представлением о рассмотрении одного из них Верховным Судом судом первой инстанции для вынесения образцового решения.