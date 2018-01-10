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Пекинский суд отклонил иск против криптобирж и признал право граждан торговать криптовалютой

10 января 2018 года Источник:bitexpert

Пекинский районный суд отклонил иск против китайских бирж, заявив, что «люди имеют право свободно участвовать в торговле биткоинами на свой страх и риск». Это происходит через четыре месяца после запрета Китая на первоначальное предложение монет (ICO).

Иск был подан неким господином Вангом, который потерял 400 000 юаней, на криптоторговле. Он подал в суд на биржи, в том числе, на биржу Huobi, чтобы вернуть свои деньги. В иске, в числе прочего, утверждалось: «Согласно Карлу Марксу, у товара должно быть два показателя, польза и стоимость, а биткоин не имеет ни стоимости, ни пользы и не может быть идентифицирован как товар. Поэтому предыдущие сделки должны быть признаны недействительными».

Представитель Huobi не согласился с требованием г-на Ванга, сказав, что его понимание было неправильным, и его торговля на платформе не была недействительной. Суд вынес решение в пользу Huobi и других биткойн-бирж, ссылаясь на отсутствие законов, запрещающих инвестиции и торговлю биткоинами.

Суд Пекина постановил, что истец не может предоставить доказательства того, что биржа действовала незаконно, и, таким образом, истец должен нести ответственность за свое торговое поведение.

В постановлении суда также говорится, что согласно соответствующим законам и правилам Китая биткойн не является валютой, выпущенной правительством, и «нет законов, запрещающих инвестиции и торговлю биткоинами» и «люди имеют право свободно участвовать в торговле биткойнами на свой страх и риск».

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