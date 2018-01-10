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В КГГА назвали сроки запуска единого электронного билета в столице

10 января 2018 года Источник:Finance.Ua

В столичной горгосадминистрации сообщают, что ООО «Амрита комплексные решения» должна поставить все бортовые компьютеры и валидаторы для внедрения единого электронного билета до конца марта. Внедрить систему э-билета планируют во втором квартале 2018 года, хотя полтора месяца назад в КГГА называли более четкие сроки — апрель. Об этом стало известно из отчета Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

В КП «Киевпастранс» отчитались, что модернизация существующей системы оплаты проезда и учета пассажиров в городском транспорте продолжается. Помимо внедрения отдельных элементов новой системы на скоростном трамвае, фуникулере, городской электричке, ведутся работы по оснащению подвижного состава наземного общественного транспорта оборудованием для осуществления расчетов за проезд электронными билетами.

В документе отметили, что победителем тендера на закупку оборудования, необходимого для внедрения э-билета в наземном пассажирском транспорте Киева, стало ООО «Амріта комплексні рішення». По результатам аукциона, компания осуществит эти работы за 365 млн грн.

Поставку оборудования запланировано осуществить в два этапа: на первом — поставить 500 единиц комплектов технических средств автоматической оплаты проезда и 300 единиц приборов инспекции в срок до 20 декабря 2017 года; на втором — поставить 1000 единиц комплектов до 20 марта 2018 года.

Исходя из изложенного, ориентировочный срок введения электронного билета на наземном общественном транспорте в тестовом режиме — второй квартал 2018 года, говорится в документе.

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