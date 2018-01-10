Суд разблокировал проведение аудита Приватбанка, - СМИ

Соломенский районный суд Киева разблокировал проведение комплексного международного аудита Приватбанка, но решение было оспорено. Об этом говорится в решении суда.
15 декабря суд удовлетворил иск Коломойского и запретил Приватбанку, Минфину, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс», ООО «АликсПартнерз (Украина)» и их дочерним компаниям и филиалам выполнять условия договоров, которые были заключенны с НБУ, Приватбанком или Минфином, которые касаются Коломойского или влияют на его права и интересы.
Таким образом суд заблокировал деятельность компании, расследовали вывода средств из Приватбанка в этом деле.
3 января Соломенский районный суд удовлетворил иск ООО «Астерс» и разблокировал проведение комплексного аудита Приватбанка.
В тот же день решение суда было оспорено и не вступило в силу. Напомним, против национализации Приватбанка подано свыше 400 исков.
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