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Суд разблокировал проведение аудита Приватбанка, - СМИ

10 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Соломенский районный суд Киева разблокировал проведение комплексного международного аудита Приватбанка, но решение было оспорено. Об этом говорится в решении суда.

15 декабря суд удовлетворил иск Коломойского и запретил Приватбанку, Минфину, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс», ООО «АликсПартнерз (Украина)» и их дочерним компаниям и филиалам выполнять условия договоров, которые были заключенны с НБУ, Приватбанком или Минфином, которые касаются Коломойского или влияют на его права и интересы.

Таким образом суд заблокировал деятельность компании, расследовали вывода средств из Приватбанка в этом деле.

3 января Соломенский районный суд удовлетворил иск ООО «Астерс» и разблокировал проведение комплексного аудита Приватбанка.

В тот же день решение суда было оспорено и не вступило в силу. Напомним, против национализации Приватбанка подано свыше 400 исков.

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