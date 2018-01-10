Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

В правительстве сообщили, на сколько выросли доходы местных бюджетов в 2017 году

В 2017 году прирост поступлений местных бюджетов к 2016-му составил 31% или 45,3 млрд. гривен. Не достигли уровня прошлого года лишь 9 местных бюджетов. Это свидетельствует о действенности реформы децентрализации, в частности, ее секторального направления. Об этом заявил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя итоги выполнения местных бюджетов за 2017 год.

По его словам, в общий фонд местных бюджетов в 2017 году поступило 192 млрд грн, или 107% назначений, утвержденных соответствующими советами. Он отметил, что из 998 местных бюджетов, имеющих взаимоотношения с госбюджетом, не обеспечили выполнение плановых показателей только 40.

«21 область обеспечила темпы прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы - Тернопольская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Херсонская, Кировоградская области», - подчеркнул Г.Зубко.

Он сообщил, что бюджетные поступления от платы за землю возросли на 13% (3 млрд грн). В 22 регионах из 25 темпы роста по упомянутым критериям - выше среднего по Украине. Самые высокие - в Житомирской, Закарпатской и Тернопольской областях.

По словам Геннадия Зубко, поступления местных бюджетов от налога на доходы физических лиц выросли на 39,3% (31,1 млрд. грн).

«В 18 регионах из 25-ти темпы роста по этому показателю - выше среднего в Украине. Самые высокие темпы - в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской, Волынской, Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областях», - отметил он.

Напомним, поступления местных бюджетов от налога на недвижимое имущество выросли в 2017 году на 70,9% (1 млрд грн). В 11 регионах темп роста выше среднего по Украине. Самые высокие - в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Днепропетровской областях;

Поступления от единого налога в 2017 году выросли на 35,7% (6,1 млрд.). В 15 регионах из 25 темпы роста - выше среднего. Самые высокие - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской областях.

Рост общего фонда местных бюджетов в 2015-м против 2014-го составило 29,6 млрд. грн. (42,1%), в 2016-м против 2015 года - 48,4 млрд. (49,3%).