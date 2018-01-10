Государственная погранслужба увеличит количество военнослужащих

Государственная пограничная служба увеличит количество военнослужащих на направлениях линии границы со странами Европейского Союза и на восточном участке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Охрана усилена в первую очередь в связи с возможной активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением сигарет и групп нелегальных мигрантов, и с целью предвзятого реагирования на возможные правонарушения на наиболее уязвимых направлениях.
Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений. Всего для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих.
Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь. В Черновицкий пограничный отряд прибыли более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками. Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут до конца этой недели в другие подразделения региональных управлений.
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