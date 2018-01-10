Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Государственная погранслужба увеличит количество военнослужащих

10 января 2018 года Источник:День

Государственная пограничная служба увеличит количество военнослужащих на направлениях линии границы со странами Европейского Союза и на восточном участке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Охрана усилена в первую очередь в связи с возможной активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением сигарет и групп нелегальных мигрантов, и с целью предвзятого реагирования на возможные правонарушения на наиболее уязвимых направлениях.

Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений. Всего для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих.

Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь. В Черновицкий пограничный отряд прибыли более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками. Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут до конца этой недели в другие подразделения региональных управлений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом