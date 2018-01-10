«Студия 1+1» просит суд отменить приказ Минкультуры, которым Федор Добронравов включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1+1» в Министерство культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры «О дополнении (обновлении) Переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины» относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова. Также истец просит суд признать противоправным и отменить Приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов.
Судебное заседание состоится 15 февраля.
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