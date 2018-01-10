В Госстате сообщили, на сколько увеличился рост инфляции

Инфляция на Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году, сообщается на сайте Государственной службы статистики.
Инфляция в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года ускорилась до 1% с 0,9%, зафиксированных месяцем ранее. Согласно приведенным данным, за год больше всего выросли цены на содержание домов и придомовых территорий – на 47,5%, фрукты – на 34,5%, мясо – на 29,4%, овощи – на 24,7%, молоко – на 23,1%. В годовом выражении снижение цен зафиксировано только на сахар - на 7,4%.
Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
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