Заседание по делу о госизмене В.Януковича перенесли

Оболонский районный суд г.Киева перенес заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича относительно государственной измены на 10 утра 17 января. Соответствующее решение судья Владислав Девятко объявил в связи с тем, что защитники обвиняемого отбыли в командировку.
Прокурор Руслан Кравченко назвал действия защиты неуважением к суду, направленным на срыв судебного заседания.
Также до объявления перерыва он озвучил ходатайство об экспертизе видеозаписей, в частности, из фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь домой».
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