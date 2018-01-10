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Заседание по делу о госизмене В.Януковича перенесли

10 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Оболонский районный суд г.Киева перенес заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича относительно государственной измены на 10 утра 17 января. Соответствующее решение судья Владислав Девятко объявил в связи с тем, что защитники обвиняемого отбыли в командировку.

Прокурор Руслан Кравченко назвал действия защиты неуважением к суду, направленным на срыв судебного заседания.

Также до объявления перерыва он озвучил ходатайство об экспертизе видеозаписей, в частности, из фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь домой».

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