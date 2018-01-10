Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

10 января 2018 года Источник:Европейская правда

Европейская комиссия требует от социальных сетей усилить борьбу с нелегальным контентом, в частности, установить короткие сроки для его удаления.

Во вторник в Брюсселе состоялась закрытая встреча нескольких еврокомиссаров и представителей около 20 компаний по противодействию распространения нелегального контента.

Комиссар ЕС по внутренним делам Дмитрис Аврамопулос отметил, что удаление подобной информации не должно занимать более двух часов.

«Информация об удаленном содержание должна быть предоставлена правоохранительным органам, чтобы в дальнейшем она могла быть использована в качестве доказательства в проведении расследований», - сказал он.

Это требование является частью более широких усилий ЕС заставить компании принимать более быстрые действия против интернет-контента, который подстрекает к ненависти, насилию и терроризму.

Еврокомиссия в сентябре прошлого года заявила, что «то, что незаконно в оффлайне, также является незаконным в интернете», хотя национальные правила могут отличаться.

Интернет-платформам придется смотреть на правила отдельных стран-членов, чтобы понять и применить соответствующие действия, а затем решить, нужно ли удалить информацию.

«Сегодня мы обсуждали с представителями отрасли необходимость более быстрых действий, если это возможно на добровольной основе, - но, если необходимо, мы рассмотрим дальнейшие шаги», - сказал после встречи еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом