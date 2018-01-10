Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

ФГВФЛ выявил выведение около 300 млн гривен из обанкротившегося банка

Фонд гарантирования вкладов выявил очередное выведение средств из банка перед его банкротством. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. Так, менее чем за месяц до признания неплатежеспособным в ПАО "БГ Банк" были реализованы схемы, результатом которых стал вывод из банка ликвидных активов на общую сумму почти 300 млн гривен. Показательно, что все манипуляции с активами были проведены в течение одной недели. Предшествовали этому смена акционеров и руководства банка.

В частности, незадолго до признания банка неплатежеспособным в нем были проведены крайне убыточные сделки с ценными бумагами, которые учитывались на его балансе, а именно, в первой декаде ноября 2014 банком был заключен договор, предметом которых являлось отчуждение облигаций внутреннего государственного займа.

В результате этих махинаций 4 699 ОВГЗ, номинальной стоимостью 4,7 млн долларов (в эквиваленте на день сделки цена составляла 60,87 млн гривен), были проданы за 8,3 тыс. гривен. Таким образом, цена продажи оказалась более чем в 7 тыс. раз меньше номинальной стоимости ОВГЗ. Эти операции с ценными бумагами были крайне убыточными и нанесли банку ущерб на сумму не менее 71,15 млн гривен. 12 ноября 2014 между банком и некоей и финансовой компанией был заключен договор об уступке права требования к должникам банка на сумму 235,29 млн гривен. Цена продажи прав требования по кредитным договорам составила 235,3 млн гривен, что является в десять раз меньшей суммой от общей задолженности. При этом, по условиям договора, новый кредитор обязан был уплатить банку средства в течение трех лет со дня заключения договора.

Примечательно, что на основании указанного договора купли-продажи прав требования банк отступил в пользу финансовой компании совокупность прав как ипотекодержателя, в частности - право обращения взыскания на имущество, общей стоимостью 466,59 млн гривен.

Таким образом, банк осуществил отчуждение собственных активов общей стоимостью 235,29 млн гривен, получив убытки на сумму 211,76 млн гривен. Путем заключения договора перевода долга, который имеет явные признаки фиктивности, была осуществлена операция, которая привела к потере банком кредитного актива на сумму 4,32 млн евро (74,6 млн гривен), чем банку был причинен ущерб в особо крупном размере. Когда банк, уже после начала ликвидации, пытался через суд взыскать задолженность в сумме 4,32 млн евро с заемщика, выяснилось, что, якобы, за несколько дней до введения временной администрации между банком и заемщиком был заключен договор перевода долга. Условиями соглашения, которое имеет признаки фиктивности, предполагалось, что после замены должника прекращается поручительство и право залога.

Фактически, на балансе банка остался необеспеченный кредит с указанной суммой задолженности. При этом достоверность договора перевода долга - под большим вопросом. Ведь параллельно под одним номером сосуществуют два соглашения с одним содержанием, но с разными подписантами. Поэтому есть все основания утверждать, что документ сфальсифицирован.

Все выявленные факты манипуляций с активами банка легли в основу заявлений о совершении уголовных преступлений, направленных в правоохранительные органы. По всем фактам, заявленным банком, возбуждены уголовные производства. По 2 уголовным производствам бывшим руководителям ПАО "БГ Банк" - Осипенко А.В. и Дратверу В.И. уже предъявлено обвинение, заявлен материальный иск в сумме около 89 млн гривен, а сами уголовные производства переданы на рассмотрение в суд.

Бывшему заместителю председателя правления банка Дратверу В.И. избрана мера пресечения - содержание под стражей. По другим уголовным производствами продолжается досудебное расследование.