Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 10 января 2018 года, 18:32

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Немецкую компанию оштрафовали за нарушение санкций против России

10 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

На компанию из немецкого Ульма, что экспортировала в Россию оборудования двойного назначения, был наложен штраф в размере 190 тысяч евро. Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

По данным издания, поставленное российской стороне оборудования может использоваться в том числе в военных целях.

На экспорт такого оборудования в Россию в связи с санкциями ЕС против Москвы фирма должна была получить специальное разрешение, однако поставила технику без него.

"В запросе на разрешение как правило, отказывают, если политическая ситуация в стране, куда следует груз, не соответствует внешней политике и политике безопасности Германии, то есть если было принято решение об эмбарго или санкциях", - пояснила немецкая таможенная служба.

О названии компании и том, какие машины были поставлены, не сообщается.

Сотрудникам таможни стало известно о незаконном экспорте, когда они осматривали запасную часть для одной из машин.

Отмечается, что сама техника уже покинула ЕС без соответствующего разрешения. Согласно расследованию таможни, компания поставила машины преждевременно, чтобы избежать неизбежных контрактных штрафов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом