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Суд заморозил все активы Ахметова в Нидерландах, - СМИ

10 января 2018 года Источник:УНИАН

Голландский суд принял решение "заморозить" активы украинского олигарха Рината Ахметова, находящиеся на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

В частности, суд вынес решение "заморозить" все компании SCM, зарегистрированные в Нидерландах, в частности, "Метинвест" и ДТЭК. Читайте также Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц - решение суда по делу "Укртелекома"

Соответствующее решение принято судом в Амстердаме 5 января в рамках выполнения решения Кипрского окружного суда, согласно которому были "заморожены" активы владельца группы ЅСМ Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу "Укртелекома". Согласно тексту документа, который есть в распоряжении издания, в частности, заморожены все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

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