Сегодня 10 января 2018 года, 18:31

Банки обязали нанимать не менее трех независимых директоров

Количественный состав наблюдательного совета банка определяется уставом, но не может быть меньше 5 человек. При этом набсовет на треть должен состоять с независимых директоров, которых должно быть не меньше трех. Об этом говорится в законе № 2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг», который вступил в силу 6 января 2018 года.

До сих пор набсовет банка (также минимум пять человек) должен был не менее чем на четверть состоять из независимых членов. Дробное значение округляется в большую сторону, поэтому независимых директоров было как минимум двое. Теперь в ст. 39 закона «О банках и банковской деятельности» квота независимых увеличена до трети, но не менее трех человек.

Требования к «независимым» членам советов банков раньше были минимальны. В ст. 39 говорилось лишь, что независимым не может быть «член совета банка, который является ассоциированным лицом члена правления банка, представителем родственных или аффилированных лиц банка, акционером банка или его представителем». Больше ограничений при выборе независимых директоров с 2015 года прописано в ст. 2 закона «Об акционерных обществах», но они не применялись к банкам. Однако теперь в законе о банках и банковской деятельности прописано, что «независимые директора банков должны соответствовать требованиям, установленным законом к независимости директоров акционерного общества».

Отмечается, что занять должность независимого директора не смогут те работники, которые в последние пять лет входили в органы управления банка или аффилированных с ним юрлиц, получали в течение предыдущих трех лет от банка или связанных структур вознаграждение в размере, превышающем 5% личного годового дохода. Также независимому директору запрещено владеть более 5% акций банка, быть аудитором банка в предыдущие три года, занимать пост члена набсовета банка свыше 12 лет и т.д. Все эти ограничения также распространяются на близких лиц вышеупомянутых служащих.