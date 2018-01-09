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В прошлом году Израиль принял 7,2 тыс. репатриантов с Украины

09 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

В 2017 году в Израиль прибыло 28,6 тыс. репатриантов, в т.ч. 7,2 тыс. человек с Украины. Согласно опубликованным данным Министерства алии и интеграции, в 2017 году в Израиль прибыли 34,2 тыс. человек: 28,6 тыс. новых репатриантов и 5,6 израильтянин, вернувшихся на родину после длительного проживания за рубежом. Прирост численности новых граждан Израиля вырос в сравнении с 2016 годом на 5%.

Новые репатрианты и возвращающиеся граждане прибывают в Израиль в основном из четырех стран: России, Украины, Франции и США. Из России, которая продолжает оставаться лидером по количеству репатриантов, в минувшем году в Израиль прибыли 7 188 человек (в 2016 году — 7 192), Украины — 7 161 (5 994), Франции 3 389 (4 802), США — 2 929 человек (3 150).

Также увеличилось в 2017 году количество новых репатриантов из Белоруссии (971), Эфиопии (1311), Бразилии (674), Британии (504), Канады (369), Турции (388).

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