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В апреле начнется полноценная кампания по выбору семейных врачей, - Минздрав

09 января 2018 года Источник:Українські Новини

Старт кампании по выбору врача первичной помощи начнется в апреле 2018 года, а сейчас этот проект осуществляется в пилотном режиме, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Это сделано для того, чтобы врачи имели время научиться пользоваться функционалом медицинской информационной системы, а также для тестирования центрального компонента электронного здравоохранения», - отметили в Минздраве.

Как сказано в сообщении, коммунальные учреждения первичной помощи в 2018 году должны реорганизоваться в некоммерческие коммунальные предприятия. При этом отмечается, что только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договора с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

В Минздраве также обратили внимание на то, что в 2018 году коммунальные учреждения первичной помощи должны обеспечить компьютеризацию, выбрать Медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, получить электронные цифровые подписи для заведения и врачей. Также необходимо «привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с табелем технического оснащения, обеспечить оказание первой медицинской помощи (ПМП) в выходные, праздники и для замены основного врача в отпуске, на больничном или во время повышения квалификации».

По информации Минздрава, в январе будет объявлен конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья Украины, и «до июля НСЗУ будет создана и начнет работу».

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Комментарии:»

да 09 января 2018 года 17:53 #

в городах как раз и пойдут. тут проблема в контроле по выдаче рецептов сами понимаете каких лекарств. тут люди должны кристально честные и порядочные. а где такие есть? зато полиция со своей агентурой планы выполнять будет по раскрытию...

Не село 09 января 2018 года 17:43 #

в городах не из кого выбирать

да 09 января 2018 года 17:38 #

представляю глухое село. Киевские сказочники в минздраве сидят.

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