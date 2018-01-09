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Стало известно, когда Верховный Суд рассмотрит первое дело

09 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Верховный Суд начнет рассмотрение первой кассационного дела в форме письменного производства 16 января. Об этом сообщается на странице суда в соцсети.

«Новый Верховный Суд готов рассматривать дела. А первое заседание назначено уже на 16 января в кассационных судах в составе Верховного Суда. Рассмотрение дела будет проходить в рамках письменного производства», - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 декабря 2017 новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.

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Комментарии:»

да 09 января 2018 года 17:35 #

получается, все участники заявили ходатайства о слушании дела без их участия. неужели, защита решила не портить настроение составу ВСУ.

17:04 09 января 2018 года 17:22 #

вы плохо знаете историю советского уголовного судопроиз-ва. как говорят, это из другой оперы...

? 09 января 2018 года 17:04 #

Письменное производство - это зеркальное отражение закона о тройках 30 годов прошлого столетия, когда дела слушались без участия сторон - прокурора и защитника без права дальнейшего обжалования решения суда.
Ехали, ехали и..... приехали !?

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