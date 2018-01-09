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Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

Стало известно, когда Верховный Суд рассмотрит первое дело

Верховный Суд начнет рассмотрение первой кассационного дела в форме письменного производства 16 января. Об этом сообщается на странице суда в соцсети.

«Новый Верховный Суд готов рассматривать дела. А первое заседание назначено уже на 16 января в кассационных судах в составе Верховного Суда. Рассмотрение дела будет проходить в рамках письменного производства», - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 декабря 2017 новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.