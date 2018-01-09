Верховный Суд начнет рассмотрение первой кассационного дела в форме письменного производства 16 января. Об этом сообщается на странице суда в соцсети.
«Новый Верховный Суд готов рассматривать дела. А первое заседание назначено уже на 16 января в кассационных судах в составе Верховного Суда. Рассмотрение дела будет проходить в рамках письменного производства», - говорится в сообщении.
Напомним, с 15 декабря 2017 новый Верховный Суд в составе 115 судей начал свою работу.
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получается, все участники заявили ходатайства о слушании дела без их участия. неужели, защита решила не портить настроение составу ВСУ.
вы плохо знаете историю советского уголовного судопроиз-ва. как говорят, это из другой оперы...
Письменное производство - это зеркальное отражение закона о тройках 30 годов прошлого столетия, когда дела слушались без участия сторон - прокурора и защитника без права дальнейшего обжалования решения суда.
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