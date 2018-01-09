Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Нацполиции заявили о раскрытии 90% убийств, совершенных 2017 году

09 января 2018 года Источник:УНИАН

Полиция раскрыла почти 90% из совершенных в 2017 году убийств. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил в соцсети.

«Еще раз хочу подчеркнуть – для нас важна жизнь каждого человека, каждого гражданина Украины. Только за 2017 год было совершено 1551 убийство, из них 89% - раскрыто», - отметил он.

По его словам, в полиции будут комментировать те или иные высказывания лиц, которые считают себя «специалистами».

«Каждый должен заниматься своим делом, там, где он является настоящим профессионалом. Невозможно предоставить корректную оценку, не обладая полным объемом всех обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательств», - подчеркнул В.Аброськин.

Ранее в МВД сообщали, что за 9 месяцев 2017 года произошло 1185 умышленных убийств и покушений, но этот показатель является самым низким за последние 10 лет, поскольку уровень раскрытия таких преступлений по стране составил 88%.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
    integrites
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом