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Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию трех банков

09 января 2018 года Источник:УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год продлил ликвидацию банков «Аксиома», «Актабанк», «Интеркредитбанк».

Согласно сообщению, ликвидация банка «Аксиома» продлена до 29 января 2019 года, «Актабанка» - до 15 января 2019 года, «Интеркредитбанка» - до 16 января 2019 года. Фонд также отметил, что на указанный срок продлены полномочия ликвидаторов банков.

Как сообщалось ранее, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. По информации Фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

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