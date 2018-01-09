Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на год продлил ликвидацию банков «Аксиома», «Актабанк», «Интеркредитбанк».

Согласно сообщению, ликвидация банка «Аксиома» продлена до 29 января 2019 года, «Актабанка» - до 15 января 2019 года, «Интеркредитбанка» - до 16 января 2019 года. Фонд также отметил, что на указанный срок продлены полномочия ликвидаторов банков.

Как сообщалось ранее, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. По информации Фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.