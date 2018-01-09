Украина снова хочет одолжить доллары на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины планирует в первом квартале 2018 года провести 12 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 2 аукциона с размещением валютных бумаг.
Как сообщается на сайте Минфина, аукционы будут проводиться традиционно по вторникам - 10, 16, 23 и 30 января, 6, 13, 20 и 27 февраля, 6, 13, 20 и 27 марта.
На аукционах Минфин будет предлагать инвесторам гривневые облигации сроками обращения 2 и 3 года. Размещение валютных облигаций сроком обращения 2 года запланировано на аукционах 30 января и 27 марта.
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