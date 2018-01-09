Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 января 2018 года, 18:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина снова хочет одолжить доллары на внутреннем рынке

09 января 2018 года Источник:УНИАН

Министерство финансов Украины планирует в первом квартале 2018 года провести 12 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 2 аукциона с размещением валютных бумаг.

Как сообщается на сайте Минфина, аукционы будут проводиться традиционно по вторникам - 10, 16, 23 и 30 января, 6, 13, 20 и 27 февраля, 6, 13, 20 и 27 марта.

На аукционах Минфин будет предлагать инвесторам гривневые облигации сроками обращения 2 и 3 года. Размещение валютных облигаций сроком обращения 2 года запланировано на аукционах 30 января и 27 марта.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    integrites
  • aequo
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом