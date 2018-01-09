Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ завершил расследование сговора Приватбанка, Ощадбанка и Укргазбанка

09 января 2018 года Источник:Finclub

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вынес свой вердикт по итогам почти годового расследования возможного сговора трех госбанков (Приватбанка, Ощадбанка и Укргазбанка) из-за их одновременного снижения ставок по депозитам.

Так, 28 декабря 2017 года АМКУ одобрил рекомендации Министерству финансов по развитию конкуренции на рынке банковских услуг.

Ни санкций, ни наказаний не будет.

«Рекомендации предоставлены по результатам исследования функционирования рынка банковских услуг в контексте увеличения количества банков государственного сектора и роста доли указанных банков в отдельных сегментах рынка банковских услуг», – сообщили в АМКУ.

При этом в ведомстве ничего не говорят о том, выявил ли АМКУ доказательства сговора и злоупотребления монопольным положением госбанков, а говорят лишь о причинах, которые делают возможными «согласованные» действия.

«Антимонопольный комитет рекомендовал Министерству финансов с целью недопущения искажения конкуренции на рынке банковских услуг принять меры по обеспечению условий назначения председателей и членов наблюдательных советов государственного банка и банка с государственной долей, которые делают невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок», – заявили в АМКУ.

Эти рекомендации являются обязательными для рассмотрения Минфином.

У Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые на 100% принадлежат государству, нет дееспособных набсоветов. А законопроект, который должен устранить политическое влияние на госбанки, до сих пор не принят парламентом. У Приватбанка и Укргазбанка есть работоспособные набсоветы, в которых, к тому же, есть независимые директора.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом