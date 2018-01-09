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Госпогранслужба заявила о провокациях со стороны РФ в связи с запуском биометрического контроля

09 января 2018 года Источник:LB.ua

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение Украиной биометрического контроля.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины», - приводятся слова Серватюка на сайте МВД.

Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Серватюк добавил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из которых 24 тыс. - россияне.

За трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Напомним, 1 января 2018 начала работать система фиксации биометрических данных для граждан 70 стран. На границе с Россией биоконтроль в тестовом режиме заработал раньше - с 27 декабря. Биометрический контроль на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, проживающих на полуострове.

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