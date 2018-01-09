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Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция

Государственная миграционная служба оформила в минувшем году 1 млн 113 тыс 673 ID-карточек и 3 млн 989 тыс 989 биометрических паспортов гражданам Украины. Обэтом сообщили в пресс-центре Миграционной службы.

«Оформлены 1 113 673 ID-карточки», - сказал начальник пресс-службы Сергей Гунько.

Украинцы получили как минимум в три раза больше биометрических паспортов.

«В 2017 году было оформлено 3 989 989 биометрических паспортов для выезда за границу», - цитируют Гунько.

Ранее в Миграционной службе прогнозировали, что полный переход Украины на ID-карты состоится к 2022 году.

В Госпогранслужбе сообщали, что безвизом с Европейским союзом по состоянию на 27 декабря 2017 года воспользовались 380 тыс. украинцев.