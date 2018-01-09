Минфин хочет обязать богатых подавать спецдекларацию

Министерство финансов разработало законопроект, которым предлагается ввести в законодательство термин «лицо с высокими доходами» и обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию. Документ обнародован на сайте Минфина.
Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести физическое лицо - резидента, которое соответствует одному из критериев:
• является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) крупного налогоплательщика;
• прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро;
• общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которого превышает 50 млн гривен.
В законопроекте предусмотрено ежегодное предоставление такими физическими лицами деклараций об имущественном состоянии и доходах и установление повышенного уровня ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.
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