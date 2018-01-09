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Президент подписал закон о быстром запуске вещания на оккупированные территории

09 января 2018 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне АТО и пограничных районах Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В своем фейсбуке П.Порошенко пишет, что закон позволит развертывать вещание втрое быстрее. До сих пор, по его словам, запуск вещания на территорию Крыма занимал 9-12 месяцев из-за процедурной сложности просчета, координации радиочастот и предоставления лицензий.

П.Порошенко добавил, что с начала военной агрессии на Донбассе организовано дополнительное вещание 25 украинских телеканалов и радиостанций. В частности военная радиостанция Армия FM вещает на 17-ти частотах.

«Уже в ближайшие месяцы новые украинские телеканалы и радиостанции начнут вещать на оккупированные Крым, временно неподконтрольные Донецк и Луганск на основании обычных заявлений», - отметил он.

Закон вводит механизм ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определяет особые условия для перехода от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

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