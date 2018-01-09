Тарифы на электроэнергию для промышленности выросли на 8-11%

С января 2018 года тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика. Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Наибольший рост цен на электроэнергию произошел в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более, чем на 10%
Меньше всего повышение тарифов затронуло Сумскую, Луганскую, Ривненскую и Житомирскую области.
Напомним, НКРЭ повысила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в 2018 году на 16,2%.
Рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украины (так называемая формула «Роттердам+»).
Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля на Украине.
Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки на Украину».
Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.
После введения в действие «роттердамской» формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.
Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.
В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы «Роттердам+».
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