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С начала года акцизы на коньяк выросли на 20%

09 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

С 1 января 2018 года акцизы на коньячный спирт выросли на 20% - до 126,96 грн за литр 100% спирта. Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Согласно ст.215 Налогового кодекса, установлена идентичная ставка акцизного налога на спирт и коньячные спирты - 126,96 за литр 100% спирта.

Вместе с тем, акцизы на остальные виды алкогольных напитков остались на уровне 2017 года.

Как сообщалось ранее, парламент отказался повышать акцизы на водку и вино, потому что это приводит к тенизации алкогольного рынка.

По оценкам специалистов, сегодня доля нелегального алкоголя в стране достигает 60%, вследствие чего бюджет Украины ежегодно недополучает миллиарды гривен.

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