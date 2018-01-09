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ЕС планирует следующую волну расширения в 2025 году, – СМИ

09 января 2018 года Источник:УНИАН

Европейский союз планирует утвердить 2025 год как крайний срок для новой волны расширения. В первую очередь речь идет о присоединении к ЕС балканских стран, но для этого они еще должны решить ряд вопросов. Об этом сообщают СМИ.

Согласно информации распространенной в СМИ, «Черногория и Сербия должны быть готовы к членству до 2025 года». В свою очередь Албания, Босния, Македония и Косово «также должны быть хорошо развиты на своем европейском пути к этому времени». Как отмечает издание, сейчас Сербия и Черногория уже начали переговоры по вступлению в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в текущем году. Препятствием для присоединения балканских стран к ЕС могут стать территориальные и исторические споры между странами-соседями.

«ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры западных балканских стран должны урегулировать такие споры в срочном порядке», - говорится в документе.

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