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Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

С сегодняшнего дня стартует регистрация на пробное ВНО

С сегодняшнего дня стартует регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Зарегистрироваться можно до 31 января текущего года.

Как сообщают на сайте Украинского центра оценивания качества образования, пробное ВНО состоятся в марте этого года: 24 марта по украинскому языку и литературе, а 31 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Прохождение пробного теста дает участникам возможность ознакомиться с процедурой и образцами тестов; заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения; получить правильные ответы и узнать результат тестирования.