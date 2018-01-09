Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 января 2018 года, 18:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривен

09 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью прокомментировал инициативу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, чтобы в 2018 году средняя зарплата на Украине поднялась до 10 тыс. грн.

«Это реальные цифры … По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас мы с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь (2018 – Ред.) средняя зарплата может достигнуть 10 тыс. грн., и это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс», – отметил М.Розенко.

Вице-премьер также рассказал, что в 2017 году на 40-50% произошел рост (оплаты труда – Ред), прежде всего, в бюджетной сфере.

«Это обязательство правительства, там был наибольший рост зарплат, и это социально справедливо: учителя, врачи, работники культуры, социальной сферы получали небольшие зарплаты … Мы продолжим этот рост в 2018 году … Повышается минимальная зарплата, а значит все должностные оклады всех бюджетников автоматически, плюс отдельно на 25% мы гарантируем увеличение зарплат в образовании», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что впервые за много лет Украина вошла в новый год практически без долгов по зарплате бюджетникам.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

хм 09 января 2018 года 16:18 #

я помню у меня зарплата была 3 500 000 купоно-карбованцев в месяц в начале-середине 90-х.

Не предел 09 января 2018 года 14:40 #

Благодаря инфляции ее можно сделать и в 100 000 грн, только лучше жить мы всё равно не станем.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (1045) от 09/01/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 1 (1045)
Документы и аналитика

Разложить на алименты

Отрасли практики

Топ-контроль

Тема номера:

Копить на вырост

Частная практика

Дисциплинарный поступок

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом