СМИ: во Франции начато расследование против Apple

Во Франции открыто расследование против компании Apple в связи с умышленным замедлением скорости работы некоторых моделей смартфонов iPhone.
По данным источников, расследование было открыто еще в пятницу и ведется специалистами ведомства по защите прав потребителей, которое относится к Министерству экономики Франции.
Сообщается, что расследование связано с жалобой ассоциации "Стоп запланированному старению" (HOP или Halte a l'obsolescence Programmee). Компанию Apple подозревают в намеренном сокращении срока работы некоторых своих продуктов.
На данный момент представители Apple во Франции не предоставили своих комментариев.
Как известно, так называемое запланированное старение - коммерческая практика, при которой производители создают свою продукцию таким образом, чтобы уменьшить срок ее работы, и соответственно, потребители вынуждены ее заменять.
Чтобы решить данную проблему, во Франции еще в 2015 году был принят закон, который сделал эту практику незаконной.
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