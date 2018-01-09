Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию

Народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы. Об этом заявила глава налогового комитета Верховного Совета Нина Южанина.

«Я бы хотела, чтобы мы пошли путем, который прошли наши соседи, которые имели такую же проблему. Та же Беларусь имела большое количество автомобилей на литовской регистрации и смогла решить эту проблему несколько лет назад», – сказала она.

«Молдова тоже решает эту проблему. Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране, которые были и которые есть», – добавила Н.Южанина.

Она рассказала, что передала соответствующие материалы активистам, для того, чтобы они могли ознакомиться с наработками.

«Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устроит ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше. Но точно ни в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок», – добавила народный депутат.

«Поэтому, будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступеней, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля», – резюмировала Н.Южанина.