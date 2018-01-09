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В Нацполиции сообщили о задержании подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской

09 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Задержанный по подозрению в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской обоснованно подозревается в содеянном, его личность установили благодаря собранным доказательствам. Об этом в сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Несколько слов по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого», - написал он.

В.Аброськин добавил, что после задержания лично общался с подозреваемым.

«Человек не раскаивается в содеянном и не собирается каяться», - написал он.

Первый заместитель руководителя Нацполиции подчеркнул, что задержанного обоснованно подозревают в убийстве.

«Некоторые «специалисты» продолжают предоставлять свои советы, как должна вести себя полиция. Раскрытие преступлений – это супертяжелая работа по собранию вещественных доказательств, воспроизводству обстоятельств преступления, установлению лица, совершившего его, и дальнейшее задержание. Нельзя задерживать человека, потому что «кто-то что-то слышал и додумал», - подытожил В.Аброськин.

Как известно, вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

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Комментарии:»

ъ 09 января 2018 года 12:28 #

Статья полностью "передрана" из Украинской правды

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