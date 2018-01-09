МЮФ Kinstellar выступила юрсоветником ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” по вопросам получения 350-милионного кредита ЕБРР

Международная юридическая фирма Kinstellar выступила советником по украинскому праву ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”, крупнейшего
производителя стали на Украине, по вопросам привлечения предприятием синдицированного кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) на сумму до 350 миллионов долларов США.
Согласно сообщению ЕБРР, такой кредит поможет профинансировать крупнейший инвестиционный проект в частном секторе за последнее время. Финансирование ЕБРР позволит ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог" модернизировать агломерационное производство на предприятии и реконструировать одну из доменных печей комбината.
Данный проект поможет сократить выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, а самое главное – существенно сократит выбросы пыли с нынешних 14,7 тысяч тонн в год до около 3 тысяч тонн в год. Кредит состоит из транша А в размере до 200 миллионов долларов США, который предоставляется непосредственно ЕБРР, и транша Б в размере до 150 миллионов долларов США, который будет привлечен путем синдикации от коммерческих банков.
Комментируя трансакцию, советник и глава банковской и финансовой практики киевского офиса Kinstellar Андрей Никифоров отметил: "Мы рады возможности предоставить юридическую подержу ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” в данном значимом проекте, благодаря которому повысится не только конкурентоспособность предприятия, а также энергоэффективность и экологические показатели его производственной деятельности.
Команда Kinstellar, которая работала над проектом, состояла из советника Андрея Никифорова и юристов Сергея Михайлика и Юлии Эйсмонт.
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