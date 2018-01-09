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МЮФ Kinstellar выступила юрсоветником ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” по вопросам получения 350-милионного кредита ЕБРР

09 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Международная юридическая фирма Kinstellar выступила советником по украинскому праву ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог”, крупнейшего

производителя стали на Украине, по вопросам привлечения предприятием синдицированного кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) на сумму до 350 миллионов долларов США.

Согласно сообщению ЕБРР, такой кредит поможет профинансировать крупнейший инвестиционный проект в частном секторе за последнее время. Финансирование ЕБРР позволит ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог" модернизировать агломерационное производство на предприятии и реконструировать одну из доменных печей комбината.

Данный проект поможет сократить выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, а самое главное – существенно сократит выбросы пыли с нынешних 14,7 тысяч тонн в год до около 3 тысяч тонн в год. Кредит состоит из транша А в размере до 200 миллионов долларов США, который предоставляется непосредственно ЕБРР, и транша Б в размере до 150 миллионов долларов США, который будет привлечен путем синдикации от коммерческих банков.

Комментируя трансакцию, советник и глава банковской и финансовой практики киевского офиса Kinstellar Андрей Никифоров отметил: "Мы рады возможности предоставить юридическую подержу ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” в данном значимом проекте, благодаря которому повысится не только конкурентоспособность предприятия, а также энергоэффективность и экологические показатели его производственной деятельности.

Команда Kinstellar, которая работала над проектом, состояла из советника Андрея Никифорова и юристов Сергея Михайлика и Юлии Эйсмонт.

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