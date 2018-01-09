Сегодня 09 января 2018 года, 18:23

В Нацполиции подсчитали количество полицейских

По состоянию на конец 2017 года в рядах Национальной полиции насчитывалось 140 тыс. сотрудников. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, в 2017 году на работу в Национальную полицию были приняты 10 тыс. 646 сотрудников.

“Мы назначили около 10 тыс. сотрудников полиции, если быть точным в цифрах, в течение года 10 646 граждан приняли на работу в Нацполицию, большинство из которых сейчас проходят обучение или готовятся со дня на день уйти на обучение, и согласно закону в течение 4 месяцев они выйдут на работу, это дает возможность нам оперировать цифрами около 102 тыс. штатных работников, аттестованных в Нацполиции”, – заявил Князев.

Всего же штат Нацполиции состоит из 140 тыс. сотрудников.

“Всего состав Нацполиции – это 140 тыс., но неаттестованные работники, техперсонал, мы сейчас о них разговор не ведем”, – отметил Князев.