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Женщина-транссексуал не может быть зарегистрирована как мать ребенка, - немецкий суд

05 января 2018 года Источник:Европейская правда

Верховный суд Германии постановил, что женщина-транссексуал, чья замороженная сперма была использована для искусственного оплодотворения, может быть зарегистрирована только как отец ребенка.

Федеральный суд в четверг отклонил апелляцию женщины на решение суда низшей инстанции, которое не позволяет ей юридически считаться матерью ребенка.

В 2012 году женщина сменила пол, а ее партнерша родила ребенка через три года, воспользовавшись спермой истца. Отдел регистрации отказался регистрировать донора спермы как мать.

Федеральный суд отметил, что "основные права транссексуалов не нарушаются тем фактом, что существующий закон предоставляет им правовой статус отца в соответствии с прежним полом и конкретным вкладом в рождение".

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Комментарии:»

Секс і місто 05 января 2018 года 16:44 #

конкретный вклад в рождение ха-ха...

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