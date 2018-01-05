Сегодня 05 января 2018 года, 17:57

Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 миллиардов гривен

Украинские таможни в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов за 2017 год перечислили на развитие дорожной инфраструктуры 12,312 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Благодаря перевыполнению Государственной фискальной службой Украины индикативов по обеспечению таможенных поступлений в бюджет за 2017 год, в рамках таможенного эксперимента на развитие дорожной инфраструктуры направлено 12,312 млрд грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам прошлого года Одесская таможня ДФС направила 2,350 млрд грн, Киевская – 1,884 млрд грн, Львовская – 1,115 млрд грн, Киевская городская – 1,39 млрд грн и Донецкая таможня – 1,28 млрд грн.

Также в ведомстве добавили, что эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2018 год.