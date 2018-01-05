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Фонд госимущества готовит к продаже два крупных предприятия

05 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации два крупных предприятия - Машиностроительное производственное объединение "Орион" и "Киевпассервис". Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров.

В.Трубаров отметил, что предприятия будут приватизироваться на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

"Инвесторам будут предложены 51% акций "Ориона" и 99,99% "Киевпассервиса", - сообщил Трубаров.

По его словам, сейчас Фонд создал инвентаризационные комиссии этих обществ, которые должны до 25 февраля завершить их инвентаризацию. После этого будет проведена оценка и сформированы условия продажи.

Он заявил, что общества уже длительное время находятся в процессе приватизации, однако, тщательная и пошаговая подготовка этих объектов к приватизации, на этот раз будет способствовать их эффективной продаже.

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