Фонд госимущества готовит к продаже два крупных предприятия

Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации два крупных предприятия - Машиностроительное производственное объединение "Орион" и "Киевпассервис". Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров.
В.Трубаров отметил, что предприятия будут приватизироваться на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
"Инвесторам будут предложены 51% акций "Ориона" и 99,99% "Киевпассервиса", - сообщил Трубаров.
По его словам, сейчас Фонд создал инвентаризационные комиссии этих обществ, которые должны до 25 февраля завершить их инвентаризацию. После этого будет проведена оценка и сформированы условия продажи.
Он заявил, что общества уже длительное время находятся в процессе приватизации, однако, тщательная и пошаговая подготовка этих объектов к приватизации, на этот раз будет способствовать их эффективной продаже.
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