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НАТО утвердил официальный гимн

05 января 2018 года Источник:Европейская правда

Североантлантический альянс впервые в своей истории утвердил официальный гимн НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

С 1989 года на многих событиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств стран-членов Альянса в мае прошлого года, исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

Однако эта композиция, которая почти 30 лет де-факто была гимном НАТО, не имела официального статуса.

"Гимн НАТО", утвержденный 3 января Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.

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