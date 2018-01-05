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В Минфине рассказали, что будет с упрощенной системой в 2018 году

05 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Министерстве финансов сообщили, что сейчас не разрабатывают законопроектов, которые бы касались сужения действия упрощенной системы налогообложения или ее ликвидации. Об этом Минфин сообщил, отвечая на обращения народного депутата Оксаны Продан.

Ранее исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что в Украине необходимо продумать механизм перехода от упрощенной системы налогообложения к общей.

“Тогда (после перехода от упрощенной системы к общей — ред.) сможем закрыть еще один колоссальный источник минимизации налогов”, — отмечал глава ГФС.

М.Продан также комментировал, что в развитых странах упрощенная система налогообложения вводилась лишь на переходный период.

“У нас этот переходный период затянулся”, — заявлял глава ГФС и подчеркивал, что сейчас упрощенка активно используется крупным бизнесом для минимизации налогов.

По словам М.Продана, “минимизация налогов в упрощенной системе набирает обороты, поскольку иных механизмов уже нет”.

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