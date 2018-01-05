Сегодня 05 января 2018 года, 17:57

Налоговая проведет более 6 тысяч проверок в 2018 году

Более 6 тысяч проверок проведет налоговая на Украине в 2018 году. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

“Чаще всего проверят компании, занимающиеся оптовой торговлей, сельским хозяйством и строительством”, – говорится в сообщении.

В то же время органы ГФС уменьшают количество внеплановых мероприятий – в 2016 году проведено 16,1 тыс. внеплановых проверок, в 2017 году – 15,1 тыс. таких проверок.

Как отмечается, за 2017 год ГФС доначислила нарушителям законодательства денежных обязательств на сумму 25,1 млрд гривен, обеспечила согласование 16 млрд, в том числе 5,3 млрд налога на прибыль и 4,3 млрд налога на добавленную стоимость.

“Среди основных нарушений, допущенных налогоплательщиками, у которых была проведена проверка, было завышение налогового кредита и валовых расходов вследствие их формирования по операциям с “сомнительными” субъектами хозяйствования”, – комментируют в ГФС.