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Президент подписал закон, упрощающий привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг

05 января 2018 года Источник:РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №2210-VIII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний. В частности, положениями документа меняется подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагается отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов. Кроме того, документ расширяет объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избрание независимых членов, расширяются его полномочия.

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