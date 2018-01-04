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Президент утвердил усиление ответственности за неуплату алиментов

04 января 2018 года Источник:РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Закон направлен на обеспечение выполнения решений о взыскании алиментов и позволит снизить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание получателей этих выплат.

Кроме того, законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и ряд других законов, которыми, в том числе, усовершенствован порядок взыскания алиментов.

Кроме того, вводятся новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, которые имеют задолженность по уплате алиментов. Законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, ограничение в праве управления транспортными средствами и в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием.

Также предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

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