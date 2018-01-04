Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 января 2018 года, 05:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ запускает автоматизированную систему поиска информации о выданных лицензиях

04 января 2018 года Источник:РБК-Украина

Национальный банк Украины создал и опубликовал на своем сайте поисковую систему "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новая поисковая система позволяет своим пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной небанковскому финансовому учреждению генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также проверять силу таких лицензий. В частности, поиск лицензий в этой системе осуществляется по:

• наименованию небанковского финансового учреждения;

• коду НФУ ЕГРПОУ;

• дате и номеру выданной генеральной лицензии НФУ на осуществление валютных операций;

• виду валютной операции.

Система разработана в соответствии с требованиями нового положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением правления НБУ от 21 декабря 2017 № 137 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Этим положением предусмотрена выдача генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставлена возможность небанковским финансовым учреждениям формировать выписку из такого реестра с помощью сайта НБУ.

В ближайшее время Национальный банк планирует расширить поисковую систему информации о выданных НФУ лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также - о выданных юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 52 (1044) от 26/12/17 Свежий номер

Практика евросуда

№ 52 (1044)
Отрасли практики

Копаться в роскоши

Самое важное

Получить хранение

Самое важное

Аудиторский рывок

Тема номера:

Проведать тайну

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к идее обязательности облачения адвокатов в мантии в судебном заседании?

Хорошая идея для повышения престижа профессии адвоката

Поддерживаю, только если в мантиях будут также судьи и прокуроры

Категорически против, это создаст неудобства для адвокатов

Вначале нужно узнать дизайн и стоимость мантий

Такой дресс-код возможен, но в далеком будущем

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

Переезд ЮА «Абсолют» в новый Киевский офис

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом