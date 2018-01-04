Сегодня 05 января 2018 года, 05:52

НБУ запускает автоматизированную систему поиска информации о выданных лицензиях

Национальный банк Украины создал и опубликовал на своем сайте поисковую систему "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новая поисковая система позволяет своим пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной небанковскому финансовому учреждению генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также проверять силу таких лицензий. В частности, поиск лицензий в этой системе осуществляется по:

• наименованию небанковского финансового учреждения;

• коду НФУ ЕГРПОУ;

• дате и номеру выданной генеральной лицензии НФУ на осуществление валютных операций;

• виду валютной операции.

Система разработана в соответствии с требованиями нового положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением правления НБУ от 21 декабря 2017 № 137 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Этим положением предусмотрена выдача генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставлена возможность небанковским финансовым учреждениям формировать выписку из такого реестра с помощью сайта НБУ.

В ближайшее время Национальный банк планирует расширить поисковую систему информации о выданных НФУ лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также - о выданных юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.