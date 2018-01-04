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Президент подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию

04 января 2018 года Источник:УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Об этом сообщается на сайте главы государства.

“Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия", - говорится в сообщении. В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Кроме того, закон направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптирование его к европейским стандартам, которые обеспечивают подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

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