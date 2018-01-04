Сегодня 04 января 2018 года, 17:42

На территории Украины начали действовать требования ЕС к качеству шоколада

С 1 января на Украине начали действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, которые должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

Согласно европейским требованиям, шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% общего количества какао-продуктов. В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и более 14% молочных продуктов.

"В отличие от требований национального стандарта Украины (ГСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", - подчеркивают в представительстве. В случае несоответствия продукта европейским требованиям, он не сможет называться "шоколадом" или "шоколадным", а будет называться "сладкий батончик" или "глазурованная конфета".