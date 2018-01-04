Сегодня 04 января 2018 года, 17:41

Стало известно, когда минимальную зарплату могут повысить до 4200 гривен

Кабинет министров рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен по итогам первого квартала 2018 года. Об этом сообщается в тексте закона о госбюджете на 2018 год, опубликованном в газете "Голос Украины".

"Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 грн в месяц со второго квартала 2018 года", - говорится в документе.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум на Украине установлен в размере 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.